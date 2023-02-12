وكيل تعليم كفر الشيخ ومدير الأبنية يناقشان سبل التعاون ومتابعة إنشاء المدارس

استقبل محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المهندس محمد عبداللطيف الصواف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة كفرالشيخ، لمناقشة سبل التعاون بين المديرية وفرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، إضافة لمناقشة الأعمال الجارية في إنشاء عدد من المدارس بعدد من قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، ومحمد السبكى مدير عام التعليم الفني، والدكتور أمين إبراهيم مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية.

وأكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هناك تعاون كبير بين المديرية وفرع الهيئة في المحافظة، لإنشاء المدارس الجديدة وتقليل الكثافة في الفصول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء يسرى سالم مساعد وزير التربية والتعليم الفنى لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وقال المهندس محمد الصواف المدير الجديد بكفرالشيخ، أنه سيتم تنفيذ خطة الهيئة بمحافظة كفرالشيخ للتوسعة في إنشاء المدارس، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

يذكر أن اللواء يسرى سالم، مساعد وزير التربية والتعليم الفنى لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أصدر قرارا بتعيين المهندس محمد عبداللطيف الصواف المدير العام السابق لهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الغربيه، مديراً عاماً هيئه الابنيه التعليميه بمحافظه كفرالشيخ، وتعيين المهندس محمد سلامة المدير العام السابق بكفرالشيخ، مديرا عاما لهيئة الأبنيه التعليمية بمحافظه الغربية.



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