اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وصول طائرة هندية لسوريا تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال

الأحد، 12 فبراير 2023 09:21 ص
وصول طائرة هندية لسوريا تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال آثار الزلزال
أ.ش.أ

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وصلت إلى مطار دمشق الدولي ، اليوم الأحد ، طائرة هندية ثانية محملة بالمساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال.

وقال القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق ساتيندر كومار ياداف في تصريح ،وفقا لوكالة الأنباء السورية ، إن الطائرة هي الثانية، وبحمولة أكبر تصل إلى نحو 30 طناً من المساعدات لمؤازرة المتضررين من آثار الزلزال.

وأوضح ياداف أن المساعدات التي تحملها الطائرة تشمل نحو 24 طناً من الأدوية والألبسة والبطانيات، إضافة إلى أربع مولدات كهربائية، مؤكدا أن جمهورية الهند تقف مع الشعب السوري في مصابه الكبير بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.

يشار إلى أن الطائرة الهندية الأولى وصلت الأربعاء الماضي إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إنسانية وطبية للمتضررين من الزلزال.

وفي سياق متصل وصلت طائرة بيلاروسية اليوم الأحد إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

 


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