اليوم السابع
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الأحد، 12 فبراير 2023 03:32 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية فلسطين: لدينا حزمة مشاريع شاملة لدعم الصمود فى القدس

الأحد، 12 فبراير 2023 03:15 م
وزير خارجية فلسطين: لدينا حزمة مشاريع شاملة لدعم الصمود فى القدس وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
بيشوى رمزى

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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن مؤتمر القدس جاء للتركيز على ما يحدث في المدينة المقدسة وما ينبغي أن يقوم به العالم في المرحلة الراهنة لحمايتها وإنقاذها، وخاصة من الدول العربية.
 
وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر القدس، أن المؤتمر يمثل أولى مخرجات القمة العربية الأخيرة بالجزائر، والتي تم تطبيقها عمليا، معتبرا أنها تستحق هذا الاهتمام لما تحمله من قدسية وأهمية تاريخية.
 
وأشار إلى ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، من تهويد وطمس للتاريخ، مؤكدا أنها ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، موضحا ان المؤتمر حظى بزخم كبير في إطار الحضور الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.
 
وشدد المالكي على ضرورة الاهتمام الكبير بالمدينة، موضحا أن هناك حزمة من المشاريع الشاملة التي تضم العديد من المجالات، وعلى رأسها التنمية والتعليم، حيث ان معركة فلسطين ليست فقط معركة صمود وانما تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وتنموية

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