اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير خارجية اليونان يصل إلى تركيا لدعم أنقرة فى أعقاب الزلزال

الأحد، 12 فبراير 2023 11:22 ص
وزير خارجية اليونان يصل إلى تركيا لدعم أنقرة فى أعقاب الزلزال آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الخارجية اليونانية وصول وزير الخارجية "نيكوس ديندياس"، إلى تركيا للتعبير عن دعم أثينا لجارتها التي ضربها زلزال عنيف الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، إن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير أوروبي إلى تركيا منذ الكارثة التي وقعت الإثنين الماضي، وأودت بحياة أكثر من 28 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وكانت آخر التقارير الرسمية قد أفادت بأن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر قد أدى إلى مقتل 28191 شخصا على الأقل 24617 في تركيا و3574 في سوريا.

 


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