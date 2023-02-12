وزير خارجية اليونان يصل إلى تركيا لدعم أنقرة فى أعقاب الزلزال

وقالت الوزارة حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، إن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير أوروبي إلى تركيا منذ الكارثة التي وقعت الإثنين الماضي، وأودت بحياة أكثر من 28 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وكانت آخر التقارير الرسمية قد أفادت بأن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر قد أدى إلى مقتل 28191 شخصا على الأقل 24617 في تركيا و3574 في سوريا.