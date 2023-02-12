وزير العدل التركى: لا تغيير فى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى الآن

كتب- وكالات

أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداج، اليوم الأحد، أنه لا يوجد تغيير في موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة حتى الآن، بحسب شبكة العربية.

وأضاف الوزير التركي في إيجاز صحفى بثه التلفزيون التركي مباشرة، ونقله موقع "العربية.نت"، أن هناك العديد من القوانين التي تم وقف العمل بها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي.

كما أضاف أنه جرى منع سفر أكثر من 150 شخصا مسؤولين عن تشييد مبان انهارت في كارثة الزلزال.

وأشار إلى أن قضايا المحاكم في الولايات المنكوبة ستؤجل جلساتها لمدة شهرين.

على ذلك، تعهدت تركيا، الأحد، بإجراء تحقيق مستفيض مع أي شخص يُشتبه بمسؤوليته عن انهيار المباني في الزلازل المدمرة التي وقعت قبل أسبوع تقريبا كما أمرت بالفعل باحتجاز 150 من المشتبه بهم.

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الليلة الماضية إن السلطات حددت هوية 131 مشتبها بهم منهم باعتبارهم مسؤولين عن انهيار بعض آلاف المباني التي سويت بالأرض في الأقاليم العشرة المتضررة من الزلازل التي وقعت في ساعة مبكرة من يوم الاثنين.

وقال أوقطاي للصحفيين بمركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة: "صدرت أوامر باعتقال 113 منهم".

وأضاف: "سنتابع هذا الأمر بدقة إلى أن تنتهي العملية القضائية اللازمة خاصة بالنسبة للمباني التي لحقت بها أضرار جسيمة والمباني التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى".