مكتبة الإسكندرية تفتتح الأربعاء الدورة الـ16 لمعرض "أجندة" بمشاركة 158 فنانا

الإسكندرية - جاكلين منير

تفتتح مكتبة الإسكندرية معرض "أجندة" الفني في دورته السادسة عشرة، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الثالثة مساءً بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.

يأتي معرض «أجندة» في موعده السنوي بوصفه أحد المعارض الرئيسة التي تشهد على احتفاء مكتبة الإسكندرية بالفنون البصرية، ليصبح تعاقبه الموسمي احتفالية تجمع الفنانين من مختلف أرجاء القطر المصري. فقد صنع التكرار صيغة ليس للتعارف فحسب، وإنما من أجل مواكبة تخيلات الفنانين وكل إبداعاتهم الجديدة أيضًا. بعبارة أخرى، استطاع معرض «أجندة» السنوي والذي تنظمه إدارة المعارض والمقتنيات الفنية أن يصنع بوصلة تتصل بمعارض أخرى، على نحو يؤكد أهمية الفن في حياتنا باعتباره أداة لتمرير الرؤى على اختلافها.

هذا العام، تحتفي مكتبة الإسكندرية من خلال الدورة السادسة عشرة لمعرض «أجندة» بعددٍ من ضيوف الشرف الذين صنع دأبهم تاريخًا وبصمة في ساحة الفن المصري المعاصر وهم: عصمت داوستاشي، وثروت البحر، وطارق زبادي، ومحفوظ صليب، أطال الله أعمارهم. فضلاً عن ذلك، فإن للراحلين الكبار أحمد نبيل سليمان، ومحمد الطراوي، وحسن الشرق نصيبًا من التكريم الذي يعكس الاهتمام عينه، فليس ثمة شك في أن تجاربهم تستحق كل تقدير.

كما يشارك هذا العام 158 فنان وفنانة، من محافظات مصر المختلفة؛ البحيرة، المنصورة، الغربية، القليوبية، الفيوم، الأقصر، المنيا، قنا، الإسكندرية، القاهرة والجيزة.

يستمر المعرض حتى يوم السبت، 4 مارس 2023، يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً، ما عدا أيام الجمعة.