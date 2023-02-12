اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 06:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مطار القاهرة ينقل 68 ألف راكب على متن 479 رحلة جوية اليوم

الأحد، 12 فبراير 2023 05:44 م
مطار القاهرة ينقل 68 ألف راكب على متن 479 رحلة جوية اليوم مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينقل مطار القاهرة، اليوم الأحد، 68 ألف راكب على متن 479 رحلة سفر ووصول على مدار 24 ساعة، وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة لليوم السابع، فسيغادر مطار القاهرة اليوم الأحد 242 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية عديدة نقلت على متنها حوالى 32631 ألف راكب إلى مدن نيويورك ، لندن ، باريس ، روما ،ميلانو ، برشلونة ، ميونخ ، برلين ،فرانكفورت ، بودابست ، فيينا ، بروكسل ، كوبنهاجن ، أمستردام ، جنيف ، مدريد ، بوخارست ، دبى ، أبوظبى ، الشارقة ، رأس ، الخيمة ، جده، الرياض ، الدمام ، عدن ، بنغازى ، عمان ، مسقط ، الخرطوم، بيروت ، البحرين ، الكويت ، المدينة ، بغداد ، أديس أبابا ، كانو ، أثينا ، لاجوس ، أبوجا ، نيروبى ، عنتيبى.
 
فى حين يصل مطار القاهرة 34565 راكبا قادمين على متن 237 رحلة جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة منها ميلانو ، بروكسل ، لندن ، برشلونة ، مدريد ، أمستردام ، كوبنهاجن ، برشلونة ، باريس ، جنيف ، أسطنبول ، فيينا ، أثينا ، روما ، ميونخ ، برلين ، بيرجامو ، دبى ، أبوظبى ، الشارقة ، جده ، المدينة، بنغازى ، مسقط ، عمان ، الخرطوم ، عدن ، دمشق ، الرياض ، الدمام ،تبوك.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
 
 

وزارة الطيران

شحن جوي

مطار القاهرة

اخبار المطار

جدول الرحلات

تسير رحلات اليوم

عدد الرحلات



الموضوعات المتعلقة

ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 900 قرص مخدر وآخر يهرب 7 بنادق صيد تحت الماء

الأحد، 12 فبراير 2023 12:33 م

ضبط راكبين بمطار القاهرة حاولا تهريب كمية من المخدرات داخل أكياس حلوى

الأحد، 12 فبراير 2023 11:57 ص

ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان بمطار القاهرة.. صور

الجمعة، 10 فبراير 2023 01:23 م

إحباط محاولة تهريب أقراص "التامول" داخل حقيبة راكب مطار القاهرة

الخميس، 09 فبراير 2023 11:50 ص

"في المطار" يرصد لأول مرة المشروعات والخدمات المجانية بمطار القاهرة (فيديو)

الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة