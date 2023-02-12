مصرع شخص أسفل عجلات قطار فى دكرنس بالدقهلية

شهدت محطة قطار دكرنس بمحافطة الدقهلية، مصرع شخص فى العقد الخامس من عمره، وذلك أثناء وجوده فى محطة القطار انتظارا لوصول.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود إشارة، من مأمور مركز شرطة دكرنس بوفاة شخص فى محطة قطار دكرنس.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى، تبين سقوط شخص فى العقد الخامس من عمره ويدعى منير فاروق الباز، مقيم جزيرة القباب التابعة لمركز دكرنس، نتيجة انزلاق قدميه ما أدى إلى سقوطه على شريط السكة الحديد أثناء وصول القطار للمحطة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام، تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات واستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.