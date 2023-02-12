مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حريقين بقرى دراو وكوم أمبو بأسوان

وكان مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، تلقى إخطارا باندلاع حريق في منزل بقرية وادي العرب بمركز دراو ، وهو ما أسفر عن مصرع شخص.

وعلى الفور إنتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والتى نجحت فى السيطرة على النيران، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص من جراء الحريق، تم نقل الجثة إلى مشرحة دراو وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وفى الواقعة الثانية، تعرضت مزرعة دواجن بقرية أبووير التابعة لمركز كوم أمبو لحريق هائل، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للتعامل مع الحريق، والذى أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، فيما تسبب في نفوق أعداد من الدواجن، تك نقل الجثة إلى مشرحة كوم امبو والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق آخر، أصيب 5 أشخاص فى انقلاب سياره ربع نقل بطريق ابو سمبل ارقين جنوب أسوان، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل لتلقى العلاج.

وكان مرفق إسعاف أسوان، تلقى اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل ارقين، وإنتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.