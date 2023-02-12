مصانع البيرة الألمانية تعانى من خسائر فادحة بعد ارتفاع سعر الشعير بنسبة 90%

فاطمة شوقى

تعانى مصانع البيرة في ألمانيا من خسائر فادحة بسبب ارتفاع أسعار الشعير في البلاد بنسبة 90%، ولذلك فيتعين على عشاق البيرة دفع المزيد لاستهلاكها، ويرى اتحاد مصانع البيرة الألمانية أن العديد من الشركات المنتجة في خطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الألمان كانوا يشربون أكثر من 145لترا من البيرة للفرد سنويا ، ولكن أصبح متوسط استهلاك الفرد حوالى 92 لترا ، وبلغت المبيعات السنوية نحو 7.6 مليار يورو ، ولكن هناك توقعات بأن مصانع بيرة ألمانية البالغ عددها 1500، ترفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 6 و9% وفقا لاتحاد مصانع البيرة الألمانية، حيث تتعرض الشركات لضغوط هائلة من حيث التكلفة بعد جائحة كورونا.

وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي ، باعت مصانع البيرة الألمانية حوالي 8.8 مليار لتر من البيرة العام الماضي. على الرغم من أن هذا يتوافق مع زيادة بنسبة 2.7 % مقارنة بعام 2021 ، فإن المحصلة النهائية هي أن مبيعات البيرة المحلية ، "مع انخفاض بنسبة 5 %، كانت لا تزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الأزمة" ، كما يلخص هولجر إيشيل ، الرئيس التنفيذي لاتحاد البيرة في المانيا.

واختفى أكثر من 40 مصنعًا للبيرة من السوق نتيجة الخسائر الناجمة عن كورون ، وقال إيشيل: "نخشى أن يرتفع هذا الرقم". ويضيف: "الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، على وجه الخصوص ، معرضة لخطر ارتفاع التكاليف الناجمة ليس فقط عن أزمة الوباء ، ولكن أيضًا من أزمة الطاقة الحالية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل الأزمة ، كان سعر طن من تخمير الشعير حوالي 300 يورو. في الوقت الحالي ، يتجاوز السعر 700 يورو "، كما يؤكد المتحدث باسم مصنع البيرة فيلتنز ، أولريش بيني.

وأصبحت علب البيرة أغلى بنسبة 40 %، وبدلاً من حوالي خمسة يورو ، يتعين على مصانع البيرة الآن دفع ما يصل إلى 8 يورو بالنسبة لهم ، ينعكس هذا أيضًا في سعر براميل البيرة ، التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 60 % ، وارتفع سعر القفزات ، وهو ضروري للبيرة ، بنسبة 35%، ويقدر اتحاد مصانع البيرة الألمانية الزيادة بنسبة مذهلة تبلغ 750 %.