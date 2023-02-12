مرصد الزلازل التركى: هزة ارتدادية بقوة 4.7 ريختر فى كهرمان ماراش

أفاد مرصد الزلازل التركي بأن هناك هزة ارتدادية بقوة 4.7 ريختر في كهرمان ماراش، بحسب ما ذكرته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
يشار إلى أن زلزالاً بلغ قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.
يذكر أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا ارتفعت إلى 35 ألف قتيل، حسب ما ذكرت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، لافتة إلى أنه ومن المتوقع ارتفاع تلك الأعداد في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
ويشار إلى أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا ، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.
يذكر أن القائم بأعمال السفارة العراقية في تركيا خليل إبراهيم قال إنه تم إجلاء نحو 75 عراقيا في مناطق الزلزال في تركيا.
وأضاف إبراهيم - في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز اليوم الأحد - أنه تأكد وفاة شخصين من المفقودين الثمانية في حادثة الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا، أحدهم في مدينة كهرمان مرعش والثاني امرأة في انطاكيا، لترتفع حصيلة الضحايا العراقيين إلى 9 أشخاص، مؤكدا استمرار البحث عن باقي المفقودين.
وأوضح أنه تم إنشاء غرفة عمليات خاصة وخصصت أرقام هاتفية وبريد إلكتروني لتلقي الاتصالات والمناشدات، ثم تقوم بتبليغ خلية الازمة التركية لتحرك فرق الإنقاذ نحو المبلغين، منوها إلى أن هناك فرقا في السفارة مهيأة لأي مدينة تصل منها مناشدات
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