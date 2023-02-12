مديرية شباب كفر الشيخ تستقبل القافلة الدعوية القادمة من الإسكندرية لقرى بلطيم

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، قافلة الأزهر الشريف من مجمع البحوث الإسلامية القادمة من محافظة الاسكندرية المتجهة إلى القرى التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، وذلك في إطار دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف ومواصلة جهودها لتصحيح الفكر بالفكر، وحماية الشباب من الفكر المتشدد، برعاية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ضم الوفد الزائر الدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة وعظ كفرالشيخ، وعلى عاشور مشرف القافلة من الأمانة العامة المساعدة بمجمع البحوث الإسلامية والشيخ أشرف خضر، والشيخ عبد العزيز عبد الله، والشيخ محمد يوسف، والشيخ عمرو عزت، والشيخ حسام رمضان، والشيخ محمد صبحى، جاء ذلك بحضور وكيلى المديرية للشباب والرياضة.

ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ دور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوسطية ومحاربة الأفكار الهدامة، كما وجه بفتح أبواب مراكز الشباب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذًا لإستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره وتقوم القافلة بنشر صحيح الدين من خلال الندوات بالنوادي ومراكز الشباب وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة.