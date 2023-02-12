محافظ بني سويف يتفقد عددا من مشروعات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

زارالدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف"اليوم"مركز ناصر، لمتابعة سير العمل فى مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدائرة مجلس قروى دلاص، ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة مشروعات المبادرة، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لتذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى توقيتاتها المحددة، وقد رافقه خلال الزيارة: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة _معاون المحافظ، الأستاذ على يوسف رئيس الوحدة المحلية، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، الدكتور أحمد صادق مدير مرفق إسعاف بنى سويف، المهندسة هبة الباجى مدير منطقة بنى سويف والفيوم بجهاز التعمير والإسكان، الأستاذ أحمد كمال منسق المبادرة بناصر وبعض التنفيذيين المعنيين.

وتفقد المحافظ مستجدات سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الصحة، والتى تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية، حيث تفقد المحافظ الموقف التنفيذى لمشروع المركز الطبى بدلاص، والذى يتم إنشاؤه "طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل"بتكلفة 35 مليون جنيهاً، وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من 66% من الأعمال وسيخدم أكثر من 17 ألف نسمة بدلاص وتوابعها، بجانب تفقد سير العمل فى مشروع "إحلال وتجديد" وحدة الإسعاف، وبلغت نسبة التنفيذ 100%، تضم 2 سيارة" نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية فى مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين فى حالات الطوارئ، حيث يتم تنفيذ تلك المشروعات تحت إشراف جهاز التعمير والإسكان.

و تابع المحافظ الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع مجمع الخدمات بالقرية، و بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%، على مساحة 560متر، ويتكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، ويشمل(مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري) بتكلفة 10 ملايين جنيهاً، وذلك ضمن 6مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير والإسكان، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروى وتوابعه.

وتضمنت الزيارة زيارة مشروع المجمع الزراعى ويشرف على تنفيذه جهاز التعمير والإسكان، ضمن 6 مجمعات زراعية يتم إنشاؤها بالمجالس القرورية الأم، حيث يضم المجمع (جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعى ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان)، وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من 90%، وبتكلفة 8 ملايين جنيهاً تقريباً، ذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 51 ألف من المزارعين بقرى دلاص وطنسا الملق وطحا بوش.

وحرص المحافظ على لقاء بعض المواطنين، أثناء الزيارة، واستمع للمطالب والشكاوى التى تقدموا بها، وتنوعت ما بين مطالب شخصية وبعض مقترحات خاصة بتحسين مستوى الخدمات فى بعض المرافق والقطاعات، موجهاً بدراسة تلك المطالب والاحتياجات والشكاوى والمقترحات، وإعداد مذكرة بمقترحات للحلول والبدائل المناسبة والمتاحة والعمل على تنفيذها والاستجابة لها قدر المستطاع ووفق المتاح من الإمكانات والموارد وفى إطار القانون.