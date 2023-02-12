محافظ الدقهلية يوجه بتفعيل مبادرة "لحد الباب" لتوزيع 2721 من سلال الغذاء

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، بالمتابعة والإشراف على توزيع 2721 من سلال الغذاء الواردة من وزارة التضامن على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء وقرى الدقهلية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، ستقوم الإدارات الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بتنفيذ المبادرة بتوصيل سلال الغذاء لجميع الأسر الأولى بالرعاية المستهدفة، من خلال اللجان الفرعية بالإدارات "لحد الباب" بمقر إقامتهم، تكريما لهم وحفظا على خصوصيتهم، وبالشكل الذى يليق بأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصرى وتحقيق مطالبه واحتياجاته خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات المستهدفة وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية، بضرورة دعم مشاركات المجتمع المدنى مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير المساعدات لهم.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، التى تضع هذه الفئات على رأس الأولويات فإن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن، فضلا عن التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لدعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.