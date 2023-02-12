محافظ أسيوط يكرم مديرى إدارات التضامن الاجتماعى لجهودهم فى تحسين الخدمات

أسيوط-هيثم البدرى

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مديرى بعض الإدارات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، لمجهوداتهم وتميزهم خلال الفترة الماضية فى تنظيم معارض الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، ومعارض السلع الغذائية، فضلاً عن دورهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، وتنفيذ برامج التنمية، مؤكدًا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفانى فى العمل وبذل المزيد من الجهد متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد فى العمل.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط بهم بديوان عام المحافظة بحضور مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين.

حيث سلم المحافظ شهادات التقدير لكلًا من جيهان حفنى مدير إدارة الأسر المنتجة، والدكتورة هبة الجلالى مدير إدارة الجمعيات الأهلية، وهناء عبدالشافى مدير إدارة الرقابة والمتابعة والشيماء أحمد عبد المعطى مدير إدارة التخطيط، وولاء الدين أحمد مدير مركز المعلومات، ووفاء رفعت سيد مدير إدارة الأسرة والطفل، ورفعت رمضان مدير إدارة الضمان الاجتماعى وشيرين محى الدين مدير إدارة التأهيل الاجتماعى.

وأشاد المحافظ، خلال اللقاء بجهود وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومديرى الإدارات بالمديرية والتى ظهرت أثناء تنفيذ فعاليات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعى فضلاً عن تنظيم المعارض المتنوعة ودعم ذوى الهمم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا ودعم برامج التنمية المستدامة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وطالبهم ببذل مزيد من الجهد فى العمل للنهوض ببرامج وزارة التضامن الاجتماعى فى كافة القطاعات تنفيذًا لرسالتهم السامية فى خدمة ورعاية الأسر الأكثر احتياجاً ومواجهة القضايا المجتمعية بالتنسيق مع كافة الجهات.