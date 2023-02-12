محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجديد محطة المياه فى حى شرق.. صور

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محطة المياه التشيكي المرشحة بحي شرق مدينة أسيوط، والتي يجري إحلالها وتجديدها، بتكلفة تبلغ 245 مليون جنيه. كما تفقد المعمل الجاري إنشاؤه داخل المحطة بتكلفة 120 مليون جنيه، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية، التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

رافقه خلال جولته التفقدية، مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد محافظ أسيوط أعمال الإحلال والتجديد التي تتم بالمحطة، وجاري الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200لتر/ث إلى 600لتر/ث لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها كما تم عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل وبيارة المياه العكرة والمروقات والمرشحات وتغيير طلمبات المياه المرشحة لتتناسب مع قدرة الطاقة الإنتاجية الجديدة فضلًا عن توريد وحدة ديزل قدرة 1500 ك.م.أ للاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع التيار الكهربي كما تم عمل إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء ووجه المحافظ خلال الجولة بالحفاظ على بعض المباني القديمة ذات القيمية المعمارية المتميزة والتاريخية الموجودة داخل المحطة وترميمها والحفاظ على الطابع المعماري المميز لها وحسن استغلالها.

كما تفقد المحافظ المبنى الإداري والمعمل المركزي الذي يجري تنفيذه على مساحة 1200 متر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيهًا شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية في ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم458 لسنة 2007 ليصبح المعمل المركزي معمل مرجعي على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد بإحتوائه على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجي) سيتم الانتهاء منه وتشغيله خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكد اللواء عصام سعد، أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي فلي إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن الأسيوطي وفي إطار الخطة الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها مؤكدا على اهتمام الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها مشيرًا إلى الجهود المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.



محافظ أسيوط يتفقد إحلال وتجديد محطة المياه التشيكي المعمل المركزى



محافظ أسيوط يتفقد إحلال وتجديد محطة المياه التشيكي المعمل المركزى



محافظ أسيوط يتفقد إحلال وتجديد محطة المياه التشيكي المعمل المركزى