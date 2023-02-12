محافظة الجيزة: رفع 650 طن مخلفات أسفل الدائرى بالعمرانية.. صور

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافه وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المحافظة وتقييم دوري لأداء الأحياء والمراكز والمدن وتعاملهم الفورى مع ملف النظافه ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية وهيئة النظافة والتجميل من رفع حوالى 650 طن من المخلفات الصلبة والرتش أسفل الطريق الدائري نطاق شوارع الدكتور ورسمي مهني بالعمرانية وذلك من خلال عدد حوالي 70 نقلة بسيارات ومعدات فرق النظافة الخاصة بهيئة النظافة وحي العمرانية والشركة المسئولة عن رفع المخلفات، ضمن أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها ذلك القطاع بحي العمرانية.

وشملت الجهود، إزالة غرف ومخازن ومواقع فرز وتجميع المخلفات والقمامة مقامة بالمخالفة بتلك المنطقة مما تعكس مظهراً غير حضارياً وتتسبب في اشتعال للنيران وتعد مصدراً للتلوث ولشكاوي المواطنين لتجمع المخلفات بها، حيث تم إزاله المنشآت المخالفة ورفع كافه المخلفات لتحسين المستوى البيئي بالمنطقة مع المتابعة الدورية لها.

ومن جانبه، أكد االواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه فور رصد تراكم للمخلفات والرتش بالطريق تم تكليف رئيس الحي بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار إليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً.

وأشار أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات والرتش وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات مؤكداً على التعامل الفورى مع ما يتم رصده من مخالفات أو تراكمات لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئى أو الصحى أو الجمالي.



رفع 650 طن مخلفات أسفل الدائرى بالعمرانية في الجيزة



رفع مخلفات أسفل الدائرى



رفع المخلفات أسفل الدائرى بالعمرانية