اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 01:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس كنائس مصر يحتفل بمرور 10 سنوات على إنشائه بكاتدرائية جميع القديسيين

الأحد، 12 فبراير 2023 01:00 ص
مجلس كنائس مصر يحتفل بمرور 10 سنوات على إنشائه بكاتدرائية جميع القديسيين مجلس كنائس مصر
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل مجلس كنائس مصر هذا العام بمرور 10 سنوات على إنشائه أمس السبت 11 فبراير في كاتدرائية جميع القديسيين في الزمالك التابعة للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية.

شهد الحفل تسليم الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر من كنيسة الروم الأرثوذكس للكنيسة الأسقفية ، وذلك وفقًا للوائح المجلس التى تمنح منصب الأمين العام كل عامين لكنيسة مختلفة من الكنائس الخمسة الأعضاء.

وحضر الحفل الأعضاء الممثلين للكنائس بالمجلس وأعضاء اللجان الفرعية مثل لجان المرأة والشباب والرعاة.

جدير بالذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس عام 2013 كمؤسسة تجمع فى عضويتها خمسة كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معا.

ويسعى المجلس لنبذ أية خلافات مذهبية ومحاربة التعصب والتطرف بين المسيحيين بعضهم البعض، دون أن يتدخل فى معتقدات كل طائفة، وينظم مؤتمرات تجمع شباب الكنائس عبر لجانه المختلفة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مجلس كنائس مصر

كنيسه الروم الارثوذكس



الموضوعات المتعلقة

العام العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر.. اعرف أنشطة عمل لجانه.. فيديو

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:27 ص

الكنيسة الأسقفية تستضيف العيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر

الأربعاء، 01 فبراير 2023 06:26 م

مجلس كنائس مصر فى ندوة موسعة بـ«اليوم السابع» احتفالا بعيد الميلاد المجيد.. الأرثوذكسية: زيارة الرئيس السيسى كل عام رسالة عظيمة والدولة تغيرت جذريا بملف المواطنة والخطاب الدينى

الخميس، 05 يناير 2023 09:00 م

مجلس كنائس مصر يحتفل بعيد الميلاد المجيد فى ندوة باليوم السابع.. صور

الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:22 م

مجلس كنائس مصر: البابا بنديكتوس السادس عشر رحل بعد تاريخ طويل من العطاء

الإثنين، 02 يناير 2023 10:16 ص

نشاط مكثف لمجلس كنائس مصر فى 2022.. اجتماعات للأمانة العامة واللجنة التنفيذية ولجنة الرعاة لمناقشة الأوضاع الراهنة.. والقس رفعت فكرى لـ"اليوم السابع": تدعيم صفوف لجنة الإعلام والشباب بمنظومة وفكر جديد

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 06:00 م

الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى المؤتمر السابع للجنة رعايا الكهنة بمجلس كنائس مصر

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:36 ص

المؤتمر السابع للجنة خدام الرعايا لمجلس كنائس مصر يختتم أعماله بـ8 ورش عمل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:52 م

أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط فى حوار لـ"اليوم السابع": هناك اتفاقات فى مطالبات الكنائس بقانون الأحوال الشخصية منها التبنى والميراث.. ويعلن تدعيم صفوف لجنة الإعلام والشباب بمجلس كنائس مصر قريبا.. صور

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة