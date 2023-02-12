قيادة أمريكا الشمالية تؤكد اكتشاف جسم طائر شمال كندا

كتب أحمد علوى

أكدت وسائل إعلام كندية، أن قيادة أمريكا الشمالية التابعة للجيش الأمريكي تؤكد اكتشاف جسم طائر شمالي كندا.

وقال ترودو إن إسقاط الجسم تم بواسطة طائرات كندية وأميركية، مشيرا إلى أن القوات الكندية ستجمع وتحلل حطام الجسم.

وقالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" (Norad)، اليوم الأحد، إنها رصدت جسما غامضا آخر على ارتفاع عال يحلق فوق شمال كندا.

وقالت "نوراد": "تعمل الطائرات العسكرية حاليا من ألاسكا وكندا لدعم أنشطة قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية".

وأكدت القيادة أنها حددت جسما طائرا على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا.

وأشارت القيادة الشمالية إلى أنه لا يمكنها مناقشة التفاصيل المتعلقة بهذه الأنشطة في هذا الوقت.

جدير بالذكر أن "نوراد" هي منظمة ثنائية بين الولايات المتحدة وكندا مكلفة بالإنذار الفضائي والمراقبة الجوية والإنذار البحري لأمريكا الشمالية.

والجمعة، أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الجيش الأمريكي أسقط "جسما طائرا على ارتفاع عال" فوق ولاية ألاسكا.

واعلن رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، أنه اطلع على حادث اسقاط امريكا بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن، "جسمًا طائرًا حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا.

وأوضح ترودو في بيانه: "تم إطلاعي على انتهاك جسم للأجواء الأمريكية ودعمت قرار واشنطن بإسقاطه".

كما قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن هذا الجسم "بحجم سيارة صغيرة"، شكل "تهديدًا لأمن الملاحة الجوية"، مشيرًا إلى أن "هناك الكثير من التفاصيل التي لا تزال مجهولة، ولكن الولايات المتحدة تتوقع أن تحصل على الجسم الطائر بعدما سقط في أرض أمريكية".

وأضاف أن الجسم "كان أصغر بكثير من المنطاد الصيني"، الذي حلّق فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وأسقطته مقاتلة أمريكية قبالة ساحل المحيط الأطلسي، السبت.