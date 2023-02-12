قطع المياه غدا لمدة 7 ساعات عن مدينة الرياض وقرى المركز بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن قطع المياه، غداً الاثنين، الموافق 13 فبراير الجاري، من الساعة الـ 9 وحتى الساعة 4 مساء نفس اليوم، وذلك لتطهير وزارة الرى لترعة ذيل القاصد، مما يتسبب فى توقف محطة مياه الحاج على، ومحطة مياه الرياض.

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ في بيانها، أن المناطق التي ستتأثر "مدينة الرياض-المثلث- البريه-الحصفه، ابو مصطفى-الرغامه،الضبعه،الرصيف-ابو شبانه - طلمبات 7 – مخيزن- فرج الكبرى "والقرى التابعة لهم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.