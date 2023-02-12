فوز نيكوس كريستودوليدس بالانتخابات الرئاسية فى قبرص بعد إحصاء جميع الأصوات

كتب محمد جمال

فاز وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس كريستودوليدس، بالانتخابات الرئاسية بعد إحصاء جميع الأصوات، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وتصدر وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس خريستودوليدس نتائج الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الأحد فى الجزيرة الواقعة بشرق البحر المتوسط والعضو في الاتحاد الأوروبي، حسب ما أظهرت استطلاعات رأي أوردتها قنوات تلفزيونية محليّة.

وواجه خريستودوليدس (49 عاما) في الدورة الثانية دبلوماسيا آخر هو أندرياس مافرويانيس (66 عاما) في انتخابات تركزت رهاناتها على مكافحة التضخم والفساد. وبلغت نسبة المشاركة 72,2% بحسب مصدر رسمي.

ووفق تلفزيون "سي آي بي سي"، حصل خريستودوليدس على نسبة أصوات تراوح بين 50,5 و53,5%، متقدمًا على منافسه أندرياس مافرويانيس الذي يحصل على ما بين 46,5 و49,5%.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة مساءا، ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية بحلول الساعة التاسعة مساء.

شهد الاقتراع منافسة شديدة بين خريستودوليدس (49 عاما) وزير خارجية جمهورية قبرص بين عامي 2018 و2022 الذي تصدر نتائج الدورة الأولى في الخامس من فبراير بحصوله على 32,04% من الأصوات متقدمًا بقليل على الدبلوماسي المحنك الآخر أندرياس مافرويانيس الذي عمل سابقا سفيرا في فرنسا وإيرلندا.

تلقى الأول دعما من أحزاب الوسط، فيما ترشح الثاني بصفته مستقلا رغم تلقيه دعم الحزب الشيوعي (أكيل)، أبرز تشكيلات المعارضة في البلاد.