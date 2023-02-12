اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 09:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فريق الإغاثة الكورى الجنوبى ينقذ ناجيين آخرين من ضحايا الزلزال فى تركيا

الأحد، 12 فبراير 2023 09:12 ص
فريق الإغاثة الكورى الجنوبى ينقذ ناجيين آخرين من ضحايا الزلزال فى تركيا آثار الزلزال
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنقذ فريق الإغاثة الكوري الجنوبي، الذي يعمل في المناطق التركية المتضررة من الزلزال المدمر، اثنين آخرين من الناجين بعد إنقاذ 6 ناجين الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الناجين الذين أنقذهم الفريق إلى 8 أشخاص.

وقال مسئول كوري جنوبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأحد - "إن فريق الإغاثة انتشل شابا يبلغ من العمر 17 عاما وامرأة تبلغ من العمر 51 عاما من نفس المبنى في أنطاكيا"، مشيرا إلى أن فريق الإنقاذ سيواصل أعمال البحث والإنقاذ المكثفة في المناطق التي يرتفع فيها احتمال وجود الناجين.

وقد لقى ما لا يقل عن 25 ألف شخص مصرعهم، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين، عقب الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة