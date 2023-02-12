فريق الإغاثة الكورى الجنوبى ينقذ ناجيين آخرين من ضحايا الزلزال فى تركيا

وقال مسئول كوري جنوبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأحد - "إن فريق الإغاثة انتشل شابا يبلغ من العمر 17 عاما وامرأة تبلغ من العمر 51 عاما من نفس المبنى في أنطاكيا"، مشيرا إلى أن فريق الإنقاذ سيواصل أعمال البحث والإنقاذ المكثفة في المناطق التي يرتفع فيها احتمال وجود الناجين.

وقد لقى ما لا يقل عن 25 ألف شخص مصرعهم، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين، عقب الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأجنبية.