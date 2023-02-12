فحص 2 مليون و711 ألف سيدة خلال مبادرة دعم صحة المرأة بالبحيرة

أشادت دكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتنامى الوعى لدى السيدات وحرصهن على الإطمئنان على صحتهن وسرعة إستجابتهن للاشتراك بـ مبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

وأضافت أنه بلغ إجمالى عدد السيدات اللاتى قمن بإجراء الفحوصات بالبحيرة منذ إنطلاق المبادرة فى يوليو 2019 وحتى 5 فبراير الجارى 2 مليون و711 ألفا و686 سيدة وآنسة بنطاق المحافظة، كما تم إحالة 54724 لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.

مؤكدة على تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات والآنسات للمشاركة فى عمل الفحوصات اللازمة للإطمئنان على صحتهن، ضمن فاعليات المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة، فيما أكد دكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية والتى تقدم عدة خدمات منها التوعية الصحية للمواطنات عن الفحص الذاتى للثدى للفئات المستهدفة والإكتشاف المبكر للمصابين بمرض السكر وضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.

يذكر أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم صحة المرأة المصرية، تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومنها مركز أورام دمنهور، وكذا الكشف المبكر عن مرض السكرى وإرتفاع ضغط الدم والسمنة.