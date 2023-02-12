غدا أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 9 درجات

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا فرص سقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة جنوب الصعيد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى و سانت كاترين

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات.