على جمعة: مصر ورثت قراءة القرآن الكريم وحسن التلاوة

محمد شرقاوى

قال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، إنه لازالت مصر ورثة قراءة القرآن الكريم وحسن التلاوة، وحتى أصبحت التلاوة المصرية مدرسة وتحافظ على الأداء العالى في القراءة.

أضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، "أنه على حفظة القرآن الاستمرار لان القرآن ثروة تحيط بالعلوم بكل فروعها وأنواعها من الفقه والبلاغة والتفسير وعلوم القرآن".

فيما قال الدكتور ماهر الفرماوى الفائز الأول بمسابقة العالمية بالقرآن الكريم فرع الصوت الحسن خلال حواره : "القرآن الكريم رحلة عمرى.. أول مرة كرمنى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى وشاركت فى العديد من مسابقات القرآن الكريم.. وتحدثت مع الشيخ على جمعة العام الماضى لعدم التحاقى بالمسابقة ولكنه دعى ليا والحمد الله حصلت على المركز الأول".

أكدت منى أحمد الفائزة بالمركز الأول بمسابقة العالمية بالقرآن الكريم فى حفظ القرآن وتفسير جزء عامة خلال حوارها ، "دخلت مسابقات كثيرة، ومنها مسابقة شيخ الأزهر وحصلت على المركز الأول.. وفزت بالمركز الأول فى المسابقة العالمية وكان معايا 4 متسابقين".

قال سعيد إبراهيم الفائز بالمركز الثالث لجائزة القرآن الكريم فرع التطبيقات خلال حواره، "حفظت القرآن الكريم فى عمر الثلاث سنوات ووالدى كان بيحفظنى أرقام الآيات أثناء الحفظ.. وحفظت القرآن كامل فى عمر الثمانية سنوات، وحاليا معايا 3 قرأت".