عاطل يعترف بتفاصيل اتهامه بخطف حقائب السيدات في الوايلي

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في الوايلي بالقاهرة، لاتهامه بخطف حقيبة سيدة، أنه تخصص في خطف وسرقة متعلقات المواطنين، خاصة حقائب السيدات أثناء سيرهن بالشوارع العامة.

أضاف المتهم أنه يستخدم دراجة بخارية في تتبع ضحاياه، وخطف متعلقاتهم، مشيرا أنه ارتكب 3 جرائم سرقة سابقة.

وأرشد المتهم عن الحقيبة الخاصة بالمجني عليها، وتم ضبطها، كما ضبط بمسكنه متعلقات أخرى مسروقة، خاصة بضحايا آخرين.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معه، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديده وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.. وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.. وأضاف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، وإعترف بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا مبلغ مالى من متحصلات الواقعة الأخيرة ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية بإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.