عادل الغضبان: تطوير منطقة الممشى السياحي لإعادة مكانة بورسعيد التاريخية

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، ع قرب الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي، والتي تأتي بطول ١٧٥ م ، وذلك خلال جولته الميدانية ، اليوم ، لمتابعة ٱخر تطورات سير أعمال المرحلة الأولى من تطوير الممشى السياحي بمدينة بورسعيد ، رافقه خلالها الأستاذ محمد فواز رئيس حي الشرق ، والشركة الهندسية المسئولة عن أعمال التطوير، وعدد من الجهات التنفيذية والأمنية.

و استعرض المحافظ الأعمال التي تمت حتى الٱن، والتي تشمل تطوير سور وبوابات الممشى من ( باب ١ حتي باب ٣) ، ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير الممشى في أقرب وقت.

وأشار اللواء عادل الغضبان، أن أعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تستهدف إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، مؤكداً أن التطوير يقوم على الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن المنطقة سيتم تطويرها سياحيا على أعلى مستوى يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، وتمثل تحفة حضارية تجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية.