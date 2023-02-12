ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 900 قرص مخدر وآخر يهرب 7 بنادق صيد تحت الماء

كتبت رحاب نبيل

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية كبيرة من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وراكب مصري بحوزته 7 بنادق صيد تحت الماء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضري ضبط جمركي بالواقعة.

المحاولة الأولي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو، أستوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب وسط الملابس.

كلف أمير أحمد مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 132 شريط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات بإجمالي 900 قرص.

والمحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، أستوقف هيثم رجب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضاً حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية داخل حقائب الراكب وبسؤال الراكب، أفاد إنه سرير أطفال من الخشب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 7 بنادق صيد تحت الماء بمشتملاتهم افاد تقرير إدارة شرطة المفرقعات بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

أمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29 لسنة 2023 ضد الراكب الأول كما امر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 30 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي إحال الراكبين للنيابة المختصة.