"صندوق النقد": الزلزال المدمر سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد التركي

وكالات

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، أمام منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي، أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا "تسبب في مأساة هائلة للأفراد لكنه تسبب أيضا في تأثير كبير جدا على الاقتصاد التركي".

وتابعت كريستالينا جورجيفا: "لذلك علينا أن نطور مزيدا من المرونة في مواجهة هذه الصدمات".

وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، إن من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بقوة، مثلما حدث عقب زلزال 1999.

وأضاف محيي الدين، للصحفيين، على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية في دبي اليوم الأحد، أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في 2024.

وتأكد مقتل ما يزيد على 30 ألف شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا في كهرمان مرعش، بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين الماضي خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.

وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار" و"قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".