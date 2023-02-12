سقوط عاطل بحوزته كمية من مخدري الحشيش والهيدرو قبل ترويجها بكفر شكر

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد تلقي مفتش مباحث فرقة بنها، بلاغ بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، متخذا دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، قيام عاطل يدعى "محمد.ح.م.ع"، 34 عام مقيم كفر عامر ورضوان، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذا دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي.

وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن معاونى رئيس المباحث من ضبط المتهم وبحوزته 200 جرام من جوهر الحشيش المخدر و400 جرام من مخدر الهيدرو، وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات عيار السلاح وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على السلاح المضبوط وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.