سفير مصر ببروكسل يبحث التحضير لمؤتمر تشجيع الاستثمار فى مصر

أ.ش.أ

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل، مع بن بترز، المدير التنفيذي لمؤسسة غرف التجارة والصناعة الأوروبية "EuroChambers"، ولويزا سانتوس، نائب سكرتير عام مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية "Business Europe"، وبحضور مسؤول المكتب التجاري التابع للسفارة، ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والتحضير لمؤتمر لتشجيع الاستثمار في مصر.

واستعرض عبد العاطي، خلال اللقاءين، الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج في يونيو 2022، واعتماد وثيقة الأولويات بين الجانبين حتى عام 2027، والتي تدعم تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمارات.

كما أبرز عبد العاطي التسهيلات المختلفة التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتسهيل الاجراءات من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، وبرنامج الطروحات الحكومي في البورصة المصرية، وتناول المزايا والفرص الاستثمارية الجاذبة بمصر باعتبارها سوق ضخم إلى جانب القرب الجغرافي من الأسواق الأفريقية والعربية، وما يجمعها من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأفريقية والعربية ومع دول أمريكا الجنوبية.

من جانبه، أوضح بترز اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وتطلعه لزيارة مصر قريبا على رأس وفد من المؤسسة للتعرف بشكل أفضل على الأسواق المصرية، وتعريف رجال الأعمال الأوروبيين بالفرص الاستثمارية في الأسواق المصرية، وبحث سبل التعاون مع الشركات المصرية.

من جهتها، أشادت سانتوس بالأهمية البالغة التي توليها مؤسستها لتعزيز التعاون مع مصر كونها أحد أهم دول الجوار والتي تمثل مصدرا هاما لتنويع الطاقة الواردة إلى الاتحاد الأوروبي، منوهة بأنهم يتطلعون لإقامة المزيد من التعاون في قطاعات سلعية وخدمية أكثر بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.

وتم خلال اللقائين تناول مؤتمر الاستثمار الذي يجري الإعداد لعقده في مصر لتشجيع الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وأهمية حسن الإعداد والتحضير الجيد له ومشاركة اتحادي الغرف التجارية والأعمال الأوروبي فيه.