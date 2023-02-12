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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 12-2-2023

الأحد، 12 فبراير 2023 10:45 ص
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 12-2-2023 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 12-2-2023، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر 30.35 للشراء 30.45 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولي cib سجل 30.45 جنيه للشراء 30.55 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.43 جنيه للشراء.
 
30.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.35 جنيه للشراء.
 
30.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.35 جنيه للشراء.
 
30.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.45 جنيه للشراء.
 
30.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.45 جنيه للشراء.
 
30.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.50 جنيه للشراء.
 
30.55 جنيه للبيع. 

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