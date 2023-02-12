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زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد لـ17 متهما بقضية "مقتل ميادة أشرف"

الأحد، 12 فبراير 2023 02:17 م
زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد لـ17 متهما بقضية "مقتل ميادة أشرف" المستشار محمد شرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من 5  سنوات، أى فى يوم 11 فبراير 2018، سطرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهاية في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، حيث أصدرت حكمها بالسجن المؤبد لـ17 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ3 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث من عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس، أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبد الرؤوف، والمواطنة مارى جورج، كما قضت المحكمة ببراءة 15 متهما.
 
وكانت التحقيقات أكدت تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان، فى تأسيس لجان عمليات نوعية، تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.
 
واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.
 
 

ميارده اشرف

مقتل ميارده اشرف

الجنايات

اخبار مصريه



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