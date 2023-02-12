رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وغدا استكمال مشروع الغرف السياحية

كتب كامل كامل

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، بعد مناقشة ما يقر من 60 مادة بمشروع قانون تنظيم إنشاء الغرف السياحة واتحاد لها، معلنا أن تنعقد الجلسة العامة غدا الاثنين لاستئناف باقي مواد مشروع القانون.

ومن أهم مبادئ وأهداف مشروع القانون خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.