اليوم السابع
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الأحد، 12 فبراير 2023 03:12 ص
أكرم القصاص
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رئيس وزراء جورجيا: أوكرانيا تحاول جرنا إلى الحرب مع روسيا

الأحد، 12 فبراير 2023 03:00 ص
رئيس وزراء جورجيا: أوكرانيا تحاول جرنا إلى الحرب مع روسيا رئيس وزراء جورجيا
اش ا

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أكد رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي جاريباشفيلي، أن السلطات الأوكرانية تحاول جر بلاده إلى الحرب مع روسيا.

وقال غاريباشفيلي: "سمعنا تصريحات مباشرة من ممثلي السلطات الأوكرانية. كان هدفهم فتح جبهة ثانية".

وشدد على أن محاولات جر جورجيا إلى الحرب لا تتوقف، لكن الحكومة تقوم بالكثير من العمل لمنع مثل هذا الاختبار الصعب للبلاد.

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، من أوائل من دعوا جورجيا لفتح جبهة ثانية. معتبرا أن هذا "سيكون مفيدا جدا لأوكرانيا".

 

 


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إيراكلي جاريباشفيلي

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