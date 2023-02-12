رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يبحث خطة عمل اتحاد الطلاب للفصل الثانى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأحد، مجلس اتحاد طلاب الجامعة، لبحث خطة عمل الاتحاد للفصل الدراسي الثاني 2022-2023، وآليات تنفيذها، بحضور الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وإيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب المركزية.

وفي البداية أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته الكبيرة بنجاح سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، دون رصد أي حالة غش، مشيدا بما حققه طلاب الجامعة من مراكز متقدمة في المسابقات القمية التي جرت في الفصل الدراسي الأول، والتمثيل المشرف الذي أظهره الطلاب، مؤكدا أن تلك المشاركات تعزز من ثقة الطلاب في أنفسهم وتكسبهم خبرات وتجارب وعلاقات مع طلاب الجامعات الأخرى.

وأشار الدكتور عادل زين الدين، إلى أن أمام هذا الاتحاد مهمة ثقيلة، فالجامعة مقبلة خلال الفترة القادمة على تنظيم عدد من الفعاليات المهمة والتي يأتي على رأسها؛ تنظيم مؤتمر شباب التكنولوجيين الأول مارس المقبل، والذي ستكون مهمة تنظيمه تحت إشراف اتحاد الطلاب، مطالبا الاتحاد بتوصيل كل ما يدور في الاجتماع إلى باقي الطلاب، وضرورة التعاون فيما بينهم وتنحية الخلافات الشخصية جانبا، والعمل على خدمة مصلحة الطلاب.

واستعرض مجلس الاتحاد، خطة عمل الفصل الدراسي الثاني، وتفاصيل وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة وآليات التواصل مع الطلاب، وأكدوا أنه سيجري عقد اجتماعات تنسيقية لوضع الخطة الكاملة، والتى فى مقدمتها العمل على حل مشكلات الطلاب، بالإضافة إلى توسيع دائرة الطلاب فى المسابقات الفنية والندوات التوعوية على مستوى الجامعة والأنشطة الطلابية بشكل عام.



اجتماع بحث خطة عمل إتحاد الطلاب للفصل الدراسي الثاني



رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يبحث خطة عمل إتحاد الطلاب