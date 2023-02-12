دجال الجيزة سقط بعن الإعلان عن نفسه على "فيس بوك".. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، أنه لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، للإعلان عن نشاطه، واستقطاب ضحاياه.

أضاف المتهم أنه يتحصل على مبالغ مالية من ضحاياه، بعد إيهامهم بقدرته على مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم، وضبط بحوزته هاتف محمول، يحتوي على العديد من الرسائل بينه وبين ضحاياه.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يُبدى من خلالها المعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.