اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 08:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حجز متهم بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية على ذمة التحريات

الأحد، 12 فبراير 2023 08:00 ص
حجز متهم بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية على ذمة التحريات العاب ناريه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الجمالية، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، فى اتهامه بحيازة كمية من الألعاب النارية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الألعاب النارية والاتجار فيها، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر)، نشاطا غير مشروع، تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية، ويتخذ من مخزنه الكائن بدائرة القسم، مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخله على (عدد 31 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و50 ألف صاروخ "مختلف الأحجام").

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


العاب ناريه

حيازه العاب ناريه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة