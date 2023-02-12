حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة حقائب السيدات فى منطقة الوايلى

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقائب السيدات فى منطقة الوايلى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديده وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.

وأضاف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا مبلغ مالى من متحصلات الواقعة الأخيرة ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموه بالسرقة.