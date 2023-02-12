جوتيريش: قضية القدس تؤثر على العالم بأسره.. والمفاوضات سبيل لحل قضية فلسطين

أ.ش.أ

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن قضية القدس تؤثر على العالم بأسره، حيث إن التوتر والعنف ينتشر وكذلك عدم الاستقرار، لذلك من الملح أن يكون هناك ابتعاد عن الإجراءات الأحادية وكذلك العمليات الاستفزازية.

وأكد جوتيريش في كلمته عبر الفيديو كونفرس، خلال فعاليات مؤتمر دعم القدس المنعقد بمقر الجامعة العربية، أن موقف الأمم المتحدة واضح وأن وضعية القدس لا يمكن أن يتم تغييرها من خلال إجراءات أحادية بما في ذلك أنشطة الاستيطان في القدس المحتلة، منوها بأنه يمكن تسوية هذه المسألة فقط من خلال المفاوضات بين الأطراف.

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أوضح أن الوضع التاريخي والديموغرافي للقدس يجب أن يتم الحافظ عليه مع استمرار الحفاظ على الأراضي المقدسة التي تقع تحت الوصاية الأردنية، مشددا على أن الأمم المتحدة ملتزمة بالإجراءات التي يتخذها الفلسطينيون والإسرائلييون تجاه إنهاء الاحتلال وكذلك حل الدولتين لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب لتعزيز الاستقرار والكرامة للجميع.