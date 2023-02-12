اليوم السابع
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تحصين 300 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالبحيرة

الأحد، 12 فبراير 2023 04:20 م
تحصين 300 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالبحيرة تحصين الماشية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور أشرف محى الدين مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائيةوذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة.

وأشار محى الدين، إلى تحصين اكثر من 300 ألف رأس ماشية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الاغنام، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية وذلك مع انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية.

وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة فى أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

يذكر أن مديرية الطب البيطرى نفذت حملات مكثفة لتحصين أكثر من 628 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

 


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