تحرير 26 محضر تموينى متنوع في حملة بمدينة ساقلتة فى سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة ، برئاسة أحمد البدرى حملات مكبرة للمرور على " الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز "، للتأكد من سلامة السلع الغذائية، ومتابعة ضبط الأسعار، بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك، والتموين، والصحة، حيث استهدفت المدينة والقرى التابعة ، وأسفرت عن تحرير 26 محضر تمويني متنوع، ما بين تموين وصحة وإشغالات، وبيئة، كما تم إعدام 10 كيلو عسل وطحينة، ولانشون، متغيرة الخواص .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق ومحال بيع السلع التموينية والمواد الغذائية، والتأكد من توافر كافة السلع، ووضع الأسعار عليها بشكل واضح دون مغالاة.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، برئاسة محمود إمام، قد شنت حملة مكبرة للمرور على " الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز "، للتأكد من سلامة السلع الغذائية، ومتابعة ضبط الأسعار، حيث استهدفت الحملة قرى " بلصفورة، والصلعا، وروافع القصير"، وأسفرت عن تحرير 26 محضرا تموينيا متنوعا، منها 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، كما تم إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق ومحال بيع السلع التموينية والمواد الغذائية، والتأكد من توافر كافة السلع، ووضع الأسعار عليها بشكل واضح دون مغالاة.