بيان هام من الأوقاف بشأن مسابقة العمال 2022.. اعرف التفاصيل

كتب ــ لؤى على

قالت وزارة الأوقاف إنه نظرًا لكثرة التساؤل عن مسابقة العمال 2022م، أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، بأنه بالتنسيق والتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فقد تمت جميع إجراءات الامتحانات وترتيب الأسماء وفق مجموع الدرجات التي حصل عليها كل منهم، وتصنيفهم حسب محافظاتهم، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات اليسيرة كالتحقق من المؤهل الذي حصل عليه المتقدم، وذلك من خلال مخاطبة الجهات التعليمية المسئولة عن إصدار الشهادات، حرصًا على إعطاء كل ذي حق حقه، وقبول المرشحين وفق ضوابط وشروط الإعلان، واستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط.

علمًا بأن كل من تقدم في الإعلان السابق يحق له التقدم في الإعلان الجديد إن لم يوفق في الإعلان السابق أو لم تظهر النتيجة قبل فتح باب التقدم، مع بذل جهودنا في محاولة إنهاء الإجراءات وإعلان النتيجة قبل فتح باب التقدم للإعلان الجديد.