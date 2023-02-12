بلجيكا تتجنب هجوما مسلحا على حفل ملكات جمال 2023 وتعتقل رجلا

وكالات

أعلن الادعاء العام الفدرالي في بلجيكا، أن البلاد تجنبت "هجوما" على الأرجح، السبت، في منطقة لابان الساحلية، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.

وجاء الإعلان في أعقاب اعتقال مسلح قرب مسرح كان يستضيف مساء السبت مسابقة لانتخاب ملكة جمال بلجيكا 2023.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي إريك فان دير سيجبت قوله، إنه في حوالى الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي، اعتقل رجل أربعيني بحوزته سلاح نار. وعثر لاحقا على سلاح ناري آخر في سيارته.

وأضاف المتحدث: "نحن لا نقول أي شيء في هذه المرحلة عن الدوافع. هذا سيكون موضع تحقيق"، لكننا "تجنبنا هجوما على الأرجح". موضحا أن حضور مئات الأشخاص إلى ذلك المكان كان متوقعا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قاد المشتبه به سيارة من مقاطعة ليمبورج (شرق) حيث يقيم، واتصل أحد معارفه بالشرطة لتحذيرها، وهو ما أتاح اعتقاله.

وذكرت وكالة "بيلجا" أن أوائل الوافدين إلى المكان للمشاركة في الحدث الذي كان مقررا الساعة 20.30 منعوا من دخول المسرح حتى تتمكن الشرطة من تفتيش المبنى.

ورغم ما حدث جرت المسابقة كما كان مقررا، إلا أن انطلاقها تأخر نحو ساعة.