بدء جلسة محاكمة 22 متهما بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان"

كتب إيهاب المهندس

بدأت منذ قليل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، نظر محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدرارى لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

ثانيا: المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بوسائلها وأغراضها.

ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى الثامن والعاشر والحادى عشر ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر والحادى والعشرون والثانى والعشرون، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا وحازواغ ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ببيانات ومعلومات وأموال مع علمهم فى باستخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.