بدء التصويت فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بقبرص

وذكرت صحيفة "سايبراس ميل" القبرصية أن وزير الخارجية السابق "نيكوس خريستودوليدس" (49 عاما) والدبلوماسي "أندرياس مافرويانيس" (66 عاما) يتنافسان بعد جولة أولى جرت نهاية الأسبوع الماضي.

ويحتاج الفائز في هذه الجولة إلى 50% زائد صوتا واحدا ليخلف الرئيس "نيكوس أناستاسيادس" الذي حكم لولايتين بصفته ثامن رئيس لقبرص.

وكان وزير الخارجية السابق "نيكوس خريستودوليدس" قد حصل على 04ر32% من الأصوات في الجولة الأولى، فيما حصد "مافرويانيس" 59ر29% من الأصوات.

وفي حديثة للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات، قال أناستاسيادس إنه سيكون من واجب جميع المواطنين القبارصة دعم الرئيس الجديد.

وأضاف: "الأغلبية ستقرر من سيتم انتخابه والأقلية ستحتاج إلى قبول النتيجة فيما يتعلق بقيمنا الديمقراطية".