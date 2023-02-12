اليوم السابع
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انهيار شرفة عقار فى منطقة اللبان غرب الإسكندرية دون إصابات

الأحد، 12 فبراير 2023 06:42 م
انهيار شرفة عقار فى منطقة اللبان غرب الإسكندرية دون إصابات إنهيار شرفة عقار باللبان الاسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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شهدت منطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، سقوط شرفة عقار بأحد العقارات بالمنطقة دون وجود أى إصابات بين المواطنين.
 
وتلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغا يفيد بسقوط شرفة عقار بمنطقة اللبان، وسط المحافظة دون بين المواطنين بمحل البلاغ .

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان العقار، وتواجد رئيس حى الجمرك، وقسم شرطة اللبان والتدخل السريع، وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسئولى الحى ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

وعلي صعيد آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد، قامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول، تحت إشراف السيد موسى رئيس الحي، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار، ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بشوارع العامرية وعبد القادر والحرابي بحري وقشوع وشوارع العامرية البلد والطريق الصحراوي.

وتابع اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول، تمركزات سيارات الصرف الصحي وعمل محطات الصرف، حيث تم المرور على عدد من الشوارع بنطاق الحي ومتابعة اعمال كسح تجمعات مياه الأمطار. 

وقامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي. 

وقامت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي بمتابعة أعمال كسح  تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع بنطاق الحى.

وقام محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، بمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي ، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتابعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حي المنتزة ثان أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمساكن ضباط طوسون، وشارع مصطفي كامل، وشارع اسكوت، وشارع 25 المستشارين.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

إنهيار شرفة عقار باللبان الاسكندرية
إنهيار شرفة عقار باللبان الاسكندرية

 

شرفة عقار باللبان
شرفة عقار باللبان

 

 


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