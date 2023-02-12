اليوم السابع
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انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالقليوبية داخل 2611 مدرسة

الأحد، 12 فبراير 2023 10:17 ص
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالقليوبية داخل 2611 مدرسة انطلاق الدراسة بمدارس القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت غرفة عمليات تعليم القليوبية، انتظام الدراسة في مدارس المحافظة، اليوم الأحد، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث استقبلت مدارس المحافظة مليون و542 ألف و792 طالب وطالبة بإجمالي عدد فصول 308262 ألف في عدد 2611 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية.

وأكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على إلزام جميع مدارس القليوبية بتخصيص الحصة الأولى وجزء من طابور الصباح في أول أيام الفصل الدراسي الثاني عن تضحيات أفراد الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على الوطن، كما شددت على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب والتأكيد على ضرورة تحية العلم في طابور الصباح لبث روح الانتماء لوطننا الحبيبة مصر.

في وقت سابق طالب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على المدارس وإزالة كافة الباعة الجائلين ورفع القمامة والإشغالات خاصة المتواجدة بجوار المدارس بالتنسيق مع مديرية الأمن، وذلك حرصًا على سلامة وصحة الطلبة والطالبات والتأكيد على انتظام حركة المواصلات بين القرى والمراكز وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين.

وطالب أيضًا التشديد على رؤساء المدن والأحياء باستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات في محيط كافة مدارس المحافظة والمتابعة اليومية للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهولة ويسر.

انطلاق الدراسة بالقليوبية
انطلاق الدراسة بالقليوبية

 

انطلاق الدراسة بمدارس القليوبية
انطلاق الدراسة بمدارس القليوبية

 

أول أيام الدراسة بالقليوبية
أول أيام الدراسة بالقليوبية

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