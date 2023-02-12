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اليوم الذكرى الـ11 لرحيل الكاتب الساخر جلال عامر ابن بحرى بالإسكندرية

الأحد، 12 فبراير 2023 05:00 ص
اليوم الذكرى الـ11 لرحيل الكاتب الساخر جلال عامر ابن بحرى بالإسكندرية الكاتب جلال عامر
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تحل اليوم الأحد الذكرى الحادية عشر، لرحيل الكاتب الساخر جلال عامر، الذى رحل عن عالمنا فى الثانى عشر من فبراير عام 2012، والذي ولد في عام 1952 بشارع سوق السمك القديم في بحري، وأطلق اسمه علية منذ سنوات بمنطقة الجمرك وسط محافظة الإسكندرية.

 

 

وجلال عامر كاتب مصرى، تخرج من الكلية الحربية، وشارك فى ثلاثة حروب مصرية، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر، يُعد من أهم الكُتَّاب الساخرين فى مصر والعالم العربى، توفى يوم 12 فبراير سنة 2012 إثر أزمة قلبية .

 

 كان الكاتب الراحل جلال عامر يتميز بكلماته المعبرة الساخرة ولغته شديدة البساطة والعمق، تحدى نفسه أن يصل لعقل وقلب القراء على اختلاف مستواهم الفكرى، فاحتل مكانة متميزة فى قلوب الملايين من المحيط إلى الخليج، واستحق عن جدارة لقب " أمير الساخرين" ، إنه المبدع الراحل جلال عامر، الذى عالج بطريقته الساخرة قضايا تهم كل عربى وليس لمصر فقط، ويمكن القول أنه أسس لمدرسة جديدة فى فن الكتابة الساخرة، تعتمد على التداعى الحر للأفكار وطرح عددًا كبيرًا منها فى المقال الواحد وربطها معاً بشكل غير قابل للتفكيك، والتكثيف الشديد فى اللغة، والاستعمال الرائع للتورية بشكل يشد انتباه القارئ إلى نهاية المقال .

 

الكاتب جلال عامر
الكاتب جلال عامر

 

الكاتب جلال عامر
الكاتب جلال عامر

 

 

 


أخبار الإسكندرية

جلال عامر

بحري الجمرك

ذكري وفاته

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