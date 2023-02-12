الهلال الأحمر يواصل تقديم خدمات عاجلة ودعم مشروعات للأسر بشمال سيناء

قال الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه تم تقديم خدمات متنوعة، وإنه في ظل الاستجابة السريعة لفريق التدخل أثناء الطوارئ، تم التوجه لمنزل من بلاغ لوجود حريق تم عمل التقييم للوضع من خلال الفريق و رصد وتقديم الاحتياجات الأولية، و تم تقديم ذلك من خلال الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء.

وأشار إلى أنه فى إطار السعى لتطوير المهارات لدى المتطوعين، وحرصا على إعدادهم لجميع الظروف، تم تقديم ندوة عن الاسعافات الاولية في الفرع وتناولت الندوة محتويات عدة ابتداء من فحص المكان لضمان زوال الخطر وفحص المريض مرورا علي الإصابات المختلفة ومنها الأزمة قلبية والسكتة الدماغية وتعريف الصدمة والتعامل معها، و وأزمة السكر والتشنجات والنزيف والكسور و كيفية عمل الجبائر و وصولا لطرق نقل المصاب والتي لا نلجئ إليها إلا تحت الظروف الخاصة.

أضاف أنه تم نشر وتوجيه حملة توعوية تهدف لتعريف الأهالى بكيفية التصرف الآمن السريع أثناء وقوع الزلازل والكوارث، لافتا انه شارك مجموعة من شباب الهلال الأحمر وفريق التدخل أثناء الطوارئ و فريق الاسعافات الاولية بتنظيم الماراثون الرياضي لدعم التنمية داخل محافظة شمال سيناء من خلال فرق التدخل أثناء الطوارئ و الاسعافات الاولية لإسعاف المصابين خلال الماراثون وفريق التنظيم.

وقال انه الفرع حقق إنجازات جديدة على أرض شمال سيناء متمثلا بتنفيذ برنامج تحسين سبل المعيشة لعام 2022 و استهدف الفئات القادرة على العمل من أهالي محافظة شمال سيناء بمدينتي الشيخ زويد ورفح وذلك ضمن التعاون المشترك بين جمعية الهلال الاحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الاحمر، وتم تقديم الدعم النقدي المشروط والدعم الفني لـ 301 مشروع انتاجي بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي وقدرة الأسر على توليد دخل بشكل مستدام وتحسين المستوى المعيشي لهذه الأسر المستهدفة لضمان الاستقلالية المالية لها وتلبية احتياجاتها الضرورية على المدى القصير والبعيد.

وقال انه قام فريق برنامج صحة وسلامة وفريق wash بالتوجه لمدرسة الشهيد محمد الزملوط الرسمية ، وعمل تدريب صحة وسلامة لعدد 30 طالب وطالبة وتضمن التدريب الإسعافات الأولية ، السلوكيات الصحية ، التغيرات المناخية ، السلامة المرورية و قام فريق wash بعمل بنشاط غسيل اليدين مع الطلاب و عمل أنشطة للرسم و التلوين و تم إعطاء محاضرة عن ترشيد استهلاك المياه و تم عمل محاكاة تمثيلية لشرح أهمية الحفاظ على البيئة .

وتابع انه سبق وتم تنفيذ مبادرة اترك بصمه التابعة لحملة أبطال المناخ التى أطلقتها جمعية الهلال الاحمر المصري على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى قيام متطوعين بعمل زيارة مدرسة الألفي الثانوية بنات بالعريش، وتوعية الطالبات حول الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها والحد منها، وتنفيذ أنشطة زراعة الأشجار .

واشار انه سبق وتم استكمال توزيع شنط المدارس داخل المدارس في مدينة العريش لإدخال السعادة علي الأطفال و تحتوي الشنطة علي محتويات الدراسة التي يحتاج إليها الطالب، وتم توزيع أكثر من 2000 شنطة مدرسية في 43 مدرسة مختلفة.